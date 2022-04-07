BİLSEM sonuçları için öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada. E-okul üzerinden başvuruların yapıldığı BİLSEM sonuçları Mayıs ayında ilan edilecek.

BİLSEM nedir?

Tam adıyla Bilim ve Sanat Merkezleri olan BİLSEM, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve geliştirmeleri amacıyla eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanır.

BİLSEM başvurusu nasıl yapılır?

BİLSEM başvurusu yapacak ilkokul öğrencileri kasım-aralık ayında öğretmenleri tarafından e -okul sistemi üzerinden yapılır.

İlk olarak tablet uygulaması yapılır ardından özel yeteneklerin belirlenmesi için 'Bireysel Değerlendirme' yapılır.

Bireysel Değerlendirme: Genel Zihinsel Yetenek Alanı, Görsel Sanatlar Yetenek Alanı ve Müzik Yetenek Alanı Değerlendirmesi olarak üç kısımda yapılır.

Grup taramasının ardından bireysel değerlendirmelerde de üst düzeyde performans gösteren öğrenciler BİLSEM’e kayıt hakkı kazanırlar.

BİLSEM kayıt hakkı nasıl sorgulanır?

BİLSEL kayıt hakkı kazanan öğrenciler Eylül ayının başında http://meb.gov.tr adresinde ilan edilir.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayınlanan son duyuruya göre takvimde güncelleme yapıldı.

2 Mart tarihinde ön değerlendirme yapılan öğrencilerin belgeleri e okul sisteminde yayımlandı.

19 Mart - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmesi yapılacak.