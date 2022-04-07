AB'nin Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceğini açıklamasının ardından Avrupa'da elektrik fiyatları yükselişe geçti.

European Power Exchange verilerine göre, Almanya'da dün gün öncesi spot piyasada megavatsaat başına 74,14 euro olan elektrik fiyatı bugün 120,87 euro oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları Hollanda'da 200,56 eurodan 228,69 euroya, Polonya'da 87,61 eurodan 96,98 euroya, Fransa'da 219,54 eurodan 248,11 euroya, İngiltere'de ise 177,78 eurodan 203,80 euroya yükseldi.

Fiyat artışı en çok Belçika'da

Belçika, fiyat artışının en yüksek görüldüğü ülke olarak dikkati çekti. Ülkede elektrik fiyatı megavatsaat başına 81,99 eurodan 212,93 euroya çıktı. Danimarka'da dün gün öncesi spot piyasada 156,98 euro olan elektrik fiyatı, bugün 171,08 euro olarak kayda geçti.

İsviçre'de elektrik fiyatı 227,90 eurodan 243,90 euroya, Avusturya'da ise 140,18 eurodan 152,49 euroya yükseldi.

Karar sonrası API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı üç haftanın ardından yeniden 300 doların üzerine çıkmıştı. Bugün kömürün ton fiyatı piyasalarda 290 dolardan işlem görüyor.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de dün megavatsaat başına 106,79 eurodan kapanan nisan vadeli kontratlar, Türkiye saatiyle 15.10'da 103,98 eurodan işlem görüyor.