ABD Başkanı Joe Biden, Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul etti. İkili, burada basına kısa bir açıklama yaptı.

Biden, Stoltenberg'e teşekkürlerini ileterek "Birlikte Rusya'nın Avrupa'daki saldırılarını engelliyoruz" dedi.

Stoltenberg ise temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İttifakın 75. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve geleceğe yönelik önemli kararlar alacaklarını söyledi.

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NATO müttefiklerinin savunma harcamaları artacak

NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına ilişkin yeni rakamlar bulunduğunu aktaran Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracak. Bu son yılların en büyük artışı" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO üyesi 23 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2 ya da daha fazlasını savunmaya harcayacağını kaydetti.

Yüzde 2'lik harcamayı yapan ülkelerin sayısının 4 yıl öncesine göre iki kat artış gösterdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Bu da Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın tüm müttefikleri korumak için ortak yük paylaşımına katkı sağladıklarını gösteriyor" diye konuştu.

Stoltenberg, bunun ABD için de önemli bir gelişme olduğunu, paranın bir kısmının burada harcandığını belirtti.

"Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar güçlü olursa, bu savaş o kadar erken biter"

ABD Başkanı Biden'a Ukrayna konusunda güçlü liderliği için teşekkürlerini ileten Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde ittifakın Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlama konusunda öncü rol oynama kararı alacağına işaret etti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya desteğimiz ne kadar güçlü olursa, bu savaş o kadar erken biter." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO, Ukrayna'ya yardımlarda öncü rol üstlenecek"

NATO’nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim sağlamada öncü rol üstlenmesi üzerinde anlaşacaklarını belirten Stoltenberg, “Bu önemli çünkü Ukrayna'ya verdiğimiz destek söz konusu olduğunda daha öngörülebilirlik, daha fazla hesap verebilirlik sağlayacak” dedi.

Stoltenberg, bunun aynı zamanda ABD’nin üzerindeki yükü azaltacağına işaret ederek, ABD Kongresinin Ukrayna’ya yönelik 60 milyar dolar yardım kararından da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımı organizasyonlarının, büyük olasılıkla Almanya’da bulunun ABD askeri üssünden yapılacağı bilgisini paylaşan Stoltenberg, bu vesileyle NATO’ya daha büyük rol verileceğinin altını çizdi.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes anlaşmasının ön şartı olarak daha fazla toprak talep ettiğine dikkat çekerek, “Bu bir barış teklifi değil, Rusya'nın Ukrayna'yı egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçmeye ikna ederek savaşta hedeflerine ulaşması önerisidir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da kalıcı ve adil bir barışı başarmanın en iyi yolununun askeri yeteneklerini güçlendirmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ulus olarak hayatta kalmasını sağlayacağını söyledi.