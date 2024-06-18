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Dünya
AA 18.06.2024 00:55

TDV, Nijer'de 25 bin 550 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de 3 bin 650 büyükbaş kurban kesti.

TDV, Nijer'de 25 bin 550 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye ve farklı ülkelerden Nijer'e gelen TDV gönüllülerinin kurban kesim ve dağıtım organizasyonu tamamlandı.

Vakıf görevlilerince ülkenin 30 ayrı noktasında gerçekleştirilen organizasyonda 3 bin 650 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekiplerce 25 bin 550 hisse kurban eti, Nijerli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, Nijer'de bir hafta önce başladıkları vekaletle kurban organizasyonunu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Türk halkının yapmış olduğu bağışlar mazlumlara ulaştı"

Türkiye ve farklı ülkelerden Nijer'e gelen yaklaşık 40 gönüllü ile bu çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Özkan, dünyanın en fakir ülkelerinin başında gelen Nijer'de böylesine büyük bir organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özkan, Afrika'nın mazlum coğrafyasında yaşayan insanların TDV ile bayramı daha güzel geçirdiğini belirterek, "Türk halkının yapmış olduğu bağışlar mazlumlara ulaştı. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kurban faaliyetinde her konuya dikkat edildiğini ve kurbanlıkların İslami kurallara göre kesildiğini anlatan Özkan, kurban etlerinin de aynı hassasiyetle dağıtıldığını sözlerine ekledi.

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Nijer Diyanet İşleri Başkanlığı
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