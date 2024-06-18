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Dünya
AA 18.06.2024 00:28

ABD: Rusya ile Kuzey Kore ilişkilerinin "derinleşmesinden" endişeliyiz

ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıkladı.

ABD: Rusya ile Kuzey Kore ilişkilerinin "derinleşmesinden" endişeliyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yapacağı seyahatle ilgili soruya Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" yanıtını verdi.

Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.

Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız" diye konuştu.

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