Duman 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2024 18:18

Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşunu hedef alan saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını hedef alan saldırısını kınadı.

Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşunu hedef alan saldırısını kınadı

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, bir gazetecinin "(Gazze'de) Bir dizi yardım görevlisinin öldürülmesi ve İsrail'in hava saldırısı sonucu orada yaşanan insani krize ilişkin tepkinizi öğrenebilir miyiz? Bir NATO üyesinin, İsrail'e mühimmat ve silah sağlamaya istekli ve muktedir görünürken aynı şeyi Ukrayna için yapamıyor olması sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Gazze'de yaşananların "insani felaket" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Acı çekildiğini görüyoruz, sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz ve yardım görevlilerine yönelik saldırıyı da gördük, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Gazze'de devam eden saldırıların, siviller ve bölgedeki insani yardım çalışanları için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Birleşik Krallık, ABD ve diğer pek çok müttefikin bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması amacıyla bir tür ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. NATO doğrudan bir rol oynamamaktadır ancak NATO müttefiklerinin çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

ETİKETLER
NATO Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Filistin: BMGK'yı İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı
18:48
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
17:59
Tunceli'de 3 bin 406 yapı yıkılıyor
17:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli Alparslan Türkeş'i andı
17:27
Bakan Bolat: e-Birliktelik kampanyası ile deprem bölgesindeki esnafa destek sağlanacak
17:22
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıklar yeniden sayılacak
Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı
Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı
FOTO FOKUS
İstanbul Tıp Fakültesi yenileniyor
İstanbul Tıp Fakültesi yenileniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ