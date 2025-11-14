Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Dünya
AA 14.11.2025 20:15

Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

İsveç
Hamas'tan çadırların sular altında kaldığı Gazze'deki trajediye son verilmesi çağrısı
