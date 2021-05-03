Fransa’da bazı sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine başvuru yaptı. Fransa’nın 18 yaş altı ve refakatsiz sığınmacılara yönelik hak ihlallerinin soruşturulmasını talep etti.

Komiteye söz konusu ihlallere dair veriler içeren 80 sayfalık doküman sunuldu.

Belgelerde, Fransa’da ebeveynlerinin korumasından mahrum kalan çocukların haklarının korunmadığına, bazı çocukların "reşit olduğu" gerekçesiyle ulusal çocuk koruma sisteminden mahrum bırakıldığına, ülke topraklarında bu çocuklara eşit davranılmadığına dikkat çekildi.

BM Çocuk Hakları Komitesi, başvuruyu kabul etti.

Sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamada, "Fransa, ülkeye ulaşan ve reşit olmayan refakatsiz çocuklara dair sorumluluğunu yerine getirmiyor, çocuklar sokaklara terk ediliyor" denildi.

Sahip çıkılan çocuklara ise, tutuldukları barınma evlerinde sosyopsikolojik destek verilmediği ve bu çocuklar hakkında bilgi edinme imkanı da tanınmadığı vurgulandı.

