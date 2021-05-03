Marsilya'da polis, koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen parti düzenlenen bir eve baskın yaptı. Partiye katılan gençlerden bazıları kaçtı. Ancak 23 yaşındaki genç müzisyen ve kız arkadaşıyla polisler arasında arbede çıktı.

Polislerden biri, tokat attığı genç müzisyene önce hakaret etti, ardından saçlarından çekerek arabaya götürdü. Gencin kız arkadaşı olaya müdahale etmek istedi ancak polisler kızı yere fırlattı ve üzerine biber gazı sıktı.

Mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntüler, yerel basında ve sosyal medyada

yayınlandı.

Genç çift, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polislerle ilgili soruşturma sürüyor

Haberlerde, polis tarafından karakola götürülen 2 kişinin 40 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı duyuruldu.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanana kadar 2 polis sahada görev yapmayacak.

Polisten yapılan açıklamada da gencin polise hakaret ettiği ve şiddete başvurduğu savunuldu. Genç müzisyenin ise bu suçlamaları reddettiği ifade edildi.