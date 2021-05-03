Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.

Danimarka'da COVID-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın aşısının programdan çıkarıldığı belirtildi.

14 Nisan'da AstraZeneca da programdan çıkarılmıştı

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla COVID-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.