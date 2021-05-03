G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor. 2 gün sürecek toplantıda iklim değişikliği, Çin ve Rusya konuları görüşülecek.

Toplantı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Downing Street'te basın toplantısı düzenlediler.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, G7 ülkelerinin "Rus propaganda ve dezenformasyonuna karşı hızlı yanıt verecek bir mekanizma teklifini" değerlendireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Rusya'nın eylemlerine odaklanıldığını söyledi ve “Durumu tırmandırmak istemiyoruz” dedi.

Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki kurulmasını tercih ettiklerini belirten Blinken, "Rusya'nın tutumu değişmeli. Rusya ile daha iyi ilişki şansı var" açıklamasında bulundu.