Birbirine komşu 3 eyalet New York, New Jersey ve Connecticut yönetimlerinin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'tan itibaren COVID-19 yasaklarının kaldırılacağı, restoran, mağaza, tiyatro, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi mekanların tam kapasite çalışmasına izin verileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, Manhattan ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün New York eyaleti için bir kilometre taşı ve önemli bir geçiş anı" ifadesini kullandı.

New York'ta metro 24 saat hizmete geri dönecek

Cuomo, ekonomik faaliyetleri artırmaya yönelik çaba içerisinde olduklarını, New York şehir metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren 24 saat hizmete döneceğini söyledi.

New York'taki işletmelerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez'inin gerekli gördüğü en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına ise devam edilecek.