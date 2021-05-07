New Jersey’de düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle bir araya geldi.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez görüşen aileler özlem giderdi. Gerçekleşen etkinlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Etkinlikte Neil Patrick Harris gibi ünlü isimlerde yer aldı.