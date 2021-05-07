Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stadyumda sosyal mesafeli buluşma
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda koronavirüsten bu yana görüşemeyen aileler için bir buluşma gerçekleştirildi.
New Jersey’de düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle bir araya geldi.
Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez görüşen aileler özlem giderdi. Gerçekleşen etkinlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
Etkinlikte Neil Patrick Harris gibi ünlü isimlerde yer aldı.
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