Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azez'de saldırı: 5 sivil yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye-Suriye sınırındaki Azez'de bulunan Babusselam Kampı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Babusselam Kampı girişinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Saldırıda 5 sivil yaralanırken çevrede maddi hasar oluştu.Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi
Saldırıyı yapanlar araştırılıyor
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün de iftar öncesi Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 çocuk yaralanmıştı.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Savaşı
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