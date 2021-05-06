ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde mesafe alındığını ancak halen görüşülecek çok başlık olduğunu ifade etti.

Yetkili, "Gelecek haftalarda hem ABD hem de İran'ın 2015'teki İran'la nükleer anlaşma koşullarına dönmesi mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İran’dan adım bekliyor

Halen görüşmelerde alınması gereken ciddi bir mesafe olduğunu vurgulayan yetkili, ABD yönetiminin bu konuda daha net bir yaklaşıma sahip olduğuna işaret ederek, "Bu esasen İran'da alınması gereken siyasi bir karar konusudur" dedi.

KOEP, cuma günü devam edecek

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

Mesafe kat edildiği vurgulanan görüşmelerde ABD ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu ifade ediliyor.