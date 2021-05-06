Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde COVID-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini belirtti.

Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, COVID-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Günlük vaka sayıları binin altına düştü

Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük COVID-19 vaka sayılarının binin altına düştüğünü kaydetti.

Halkın yüzde 46'sı en az bir doz aşı oldu

Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz COVID-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.