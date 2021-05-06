ABD'de Virginia eyaletinde COVID-19 önlemleri kaldırılıyor
ABD'de Virginia eyaletinde, COVID-19'a karşı aşılama çalışmalarının ve vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi durumunda, tedbirlerin 15 Haziran'da tamamen kaldırılacağı belirtildi.
Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde COVID-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini belirtti.
Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, COVID-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.
Günlük vaka sayıları binin altına düştü
Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük COVID-19 vaka sayılarının binin altına düştüğünü kaydetti.
Halkın yüzde 46'sı en az bir doz aşı oldu
Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz COVID-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.
- 23:36
- 23:34
- 23:06
- 22:31
- 23:08