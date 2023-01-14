"ALJİR" kampı, adını Rusça "Akmola Vatan Hainleri Eşlerinin Kampı" kelimelerinin ilk harflerinden alıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan kamp, Sovyet lider Stalin'in dönemine ışık tutuyor.

Vatan hainliği ile suçlanan erkek mahkumların eşleri, Stalin'in emriyle evlerinden, vatanlarından koparılarak trenlere dolduruldu ve eksi 40 dereceye varan soğukta asya bozkırlarını aşarak Kazakistan'a getirildi.

62 milletten 20 bine yakın kadın esir tutuldu

Stalin’in emriyle 1937'de kurulan kampta, 62 milletten 20 bine yakın kadın esir tutuldu.

Kimisi tarlalarda, kimisi barakalarda zor koşullarda çalıştırıldı. Ölen kadınlar, kamp yakınındaki toplu mezarlara gömüldü.

Kampta 4 Türk kadın da esirdi

Esir tutulanlar arasında Firuze, Kübra, Medine ve Sare isimli 4 Türk de bulunuyor.

Sare 1939 yılında, Kübra ve Medine 1942 yılında, Firuze ise 1945 yılında serbest bırakıldı.

ALJİR Araştımacısı Elena Samorokova, "Sürgün edilenlerin arasında çok sayıda yaşlı, hamile ve çocuklu kadın bulunuyordu. Çocuklar ayrı bir barakada tutuluyordu, annelerine günde birkaç defa çocuklarının yanına gidip sadece yemek yedirmelerine izin veriliyordu. Fakat çocuk 3 yaşına girdiğinde annesinin elinden alınıyordu." dedi.

Kamp, Stalin ölünce kapatıldı

15 yıl boyunca faaliyet gösteren kamp, 1953'te Stalin’in ölümünün ardından kapatıldı.

2007 yılında kampın bulunduğu Akmol kasabasında kurbanların anısına müze inşa edildi. Müze, günümüzde, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Haber: Güzal Zaitova

Kamera: Beibit Sultanbek