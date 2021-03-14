Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekara, 13 Mart'ta ülkede burkanın yasaklanmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun onayını talep eden öneriyi imzaladı.

Bakan Weerasekara, Budist tapınağındaki bir törende yaptığı konuşmada, "burkanın ulusal güvenliğe doğrudan etkisi bulunduğunu ve aşırılığın bir göstergesi olduğunu" savunarak "Geçmişte çok Müslüman dostumuz oldu ama Müslüman kadınlar ve kızlar hiçbir zaman burka giymiyordu. Bu, son zamanlarda ortaya çıkan aşırılığın göstergesi. Bunu kesinlikle yasaklayacağız" dedi.

Weerasekara ayrıca Sri Lanka'da binden fazla medresenin kayıt dışı olduğunu ve ulusal eğitim programına uymadığını ileri sürerek gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde bu kurumların kapatılmasına yönelik adımların atılacağını söyledi.

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Keheliya Rambukwella da yaptığı açıklamada, burka yasağının, istişare ve uzlaşı gerektiren ciddi bir mesele olduğunu belirterek değerlendirilmesinin zaman alacağını ifade etti.

Sri Lanka hükümeti, 2019'da otellere ve kiliselere düzenlenen saldırılardan sonra burka giymeyi geçici olarak yasaklamıştı.