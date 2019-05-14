Sri Lanka polisi, ülkede Müslümanlara karşı artan şiddet nedeniyle, kuzeybatı bölgesinde yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

Polis, ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci bir uyarıya kadar devam edeceğini belirtti.

Neler yaşandı?

Ülkede 21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının ardından hükümet, geçici sokağa çıkma yasağı koymuş ve sosyal medya platformlarının kullanımını bir süreliğine engellemişti.

13 Mayıs'ta ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya ve sokağa çıkma yasakları yeniden ilan edilmişti.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC International