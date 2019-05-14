Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Donald Trump yönetimine sunduğu plan, İran’ın ABD güçlerine saldırması veya nükleer silah üretim çalışmalarına hız vermesi halinde uygulanacak.

New York Times planda, İran'ın Amerikan güçlerine saldırması halinde Orta Doğu’ya 120 bin asker sevkinin de öngörüldüğünü iddia etti.

Gazete, yönetimden 2 üst düzey yöneticiye dayandırdığı haberinde, Shanahan’ın planı bir toplantıda, Başkan Trump’ın güvenlik danışmanlarına sunduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CIA Başkanı Gina Haspel, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın katıldığını öne sürdü.

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, gazetede yer alan iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

ABD ile İran arasında artan gerilim

ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump'ın İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasıyla tırmanmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ı daha geniş bir silah kontrol anlaşması yapmaya zorluyor. Bu kapsamda ABD bölgeye, 1 uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçağı gönderdi.

İran ise ABD'nin kendisine karşı "psikolojik savaş" başlattığını ve ABD'nin bölgedeki güçlerinin kendileri için tehdit değil, hedef olduğunu açıkladı.

Kaynak: Reuters