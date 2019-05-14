Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Brüksel’de Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme sonrasına açıklama yapan Bakanlar, "Avrupa Birliği, Libya’daki tüm gruplara acilen ateşkesi tesis etme ve Birleşmiş Milletler kanalıyla anlaşmazlıkların giderilmesi çağrısı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkedeki gruplara, kriminalize olmuş yapılar ve tüm terörist gruplardan ayrışma çağrısı yapıldı.

Libya’da Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana en kanlı süreç yaşanıyor.

Yaklaşık 1 buçuk ay önce General Halife Hafter’e bağlı güçlerin Trablus yakınlarına ilerlemesiyle bölgedeki gerilim had safhada.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 440 kişi öldü, on binlerce sivil bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Reuters