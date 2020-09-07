Sri Lanka Deniz Çevresini Koruma Kurumu Genel Müdürü Terney Pradeep, ada açıklarında seyrederken tankerde perşembe günü çıkan ve ancak pazartesi günü söndürülen yangınla ilgili, bilim insanlarının petrol sızıntısı ihtimali dahil olmak üzere risk değerlendirme raporu hazırlayacağını bildirdi.

Pradeep, kaza ile ilgili yasal işlem başlatılmasının planlandığını belirtti.

Diğer yandan Başsavcı Dappula de Livera, yetkilileri maddi ve çevresel hasar değerlendirmeleri yapmaları için yönlendirdi.

Ne olmuştu?

Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na ham petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı gemide, makine dairesindeki kazanın patlamasıyla yangın çıkmıştı.

Patlamada, mürettebattan bir kişi hayatını kaybetmişti, bir kişi yaralanmıştı.

Yangın çıktığı sırada Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 38 deniz mili (70 kilometre) açığında bulunan tanker, kıyıya doğru 20 deniz mili (37 kilometre) sürüklenmiş ancak sonrasında bir deniz römorku tarafından çekilmişti.