Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail-BAE normalleşme anlaşması Londra'da protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktığı Old Bailey Mahkeme binası önündeki protestoda, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'i "şeytan" gibi gösteren şişme bir balon kullanıldı.
Balonun üzerinde kanı simgeleyen kırmızı lekeler bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması çağrısı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Protestocular, "İşgale hayır, normalleşmeye hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Geçen ay BAE ve İsrail, ABD'nin ara buluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.
Etiketler: bae israil israil normalleşmeSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 15:21
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