Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Grigol Vaşadze, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, parti olarak Saakaşvili'yi başbakan adayı olarak gösterme kararı aldıklarını belirtti.

Vaşadze, Saakaşvili'nin başbakanlığa aday gösterilmesinin, partisi ile 31 Ekim’de düzenlenecek genel seçimlere koalisyon kurmak amacıyla beraber katılacağı bazı muhalefet partilerinin ortak kararı olduğunu aktardı.

Ukrayna'da bulunan Saakaşvili'nin Gürcistan'a dönmeye karar verdiğini kaydeden Vaşadze, dönüşüyle ilgili Saakaşvili'nin ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını ifade etti.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Şu anda Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Bunun yanında, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te ise Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Daha sonra Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de bu kez Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise 2019'da Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.

Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.