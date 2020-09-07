Yunanistan’da Komünist Parti (KKE) Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateriastus” programında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanelli, Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” dedi.

"Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor"

Milletvekili Kanelli, konuşmasında “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” ifadesini kullandı.

Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştiren Yunan vekil, “Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk.” diye konuştu.