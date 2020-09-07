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Afganistan'da bombalı saldırıda bir sivil öldü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Çinartu ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
İbadi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan saldırı UruzganSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:09
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