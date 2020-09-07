Haber Giriş: Kaynak: AA
Somali'de askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin Jubaland eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab, askeri konvoya intihar saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Eş-Şebab üyeleri, Jubaland eyaletine bağlı Kismayo'ya 60 kilometre uzaklıktaki Janay-Abdala bölgesinde ABD, Kenya ve Somali askerilerin bulunduğu konvoya intihar saldırısı düzenledi.
Saldırının ardından ordu ile Eş-Şebab üyeleri arasında çıkan çatışmada birçok kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Askeri araçlar da büyük hasar gördü.
Öte yandan Jubaland eyaleti yetkilileri ve Somali hükümetinden saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: intihar saldırısı jubalandSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 15:08
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