Hükümet yetkilileri, Eğitim Reformları ve Açık Üniversiteler Bakanı Susil Premajayantha'nın derhal görevden alındığını söyledi ancak bu kararın sebebini aktarmadı.

Konuya ilişkin yerel televizyon kanallarında konuşan Premajayantha, görevden alınmasının hükümetin tarım politikası ve artan gıda fiyatları hakkındaki son yorumlarının sonucu olduğuna inandığını söyledi.

Televizyonda hükümeti eleştirmişti

Premajayantha, 2 Ocak'ta, televizyonda bir sebze pazarından yiyecek satın alırken görüntülenmiş, hükümetin kimyasal gübre yasağını ve artan sebze fiyatlarını eleştirmişti.

Halk protesto etmişti

Sri Lanka’nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 16 Kasım'da kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmiş, hükümetin organik tarım politikası uyarınca kimyasal gübre ithalatını yasaklama kararının gıda krizine neden olacağı yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Eleştirilerin ardından yasak kaldırılmış ancak çiftçiler hala kimyasal gübre alamadıklarını belirtmişti.