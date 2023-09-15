Spordan sanata Rusya’ya yaptırımlar

Önümüzdeki sene Fransa’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Moskova’ya uygulanan yaptırımlarda yeni bir perdeyi araladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamayacağını savundu.

Macron, Rusya'nın "savaş suçları işlediği bir zamanda 2024 Olimpiyatları'nda yeri olmadığını" belirtti.

Esasen Batı dünyasının Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımların ilki bu değil. Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana edebiyattan, sanata hemen hemen her alanda Moskova yaptırımlara muhatap oluyor. Şimdi gelin özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde Rusya’ya ve vatandaşlarına yönelik ilginç yaptırımların nerelere vardığına bir bakalım.

Savaşın hemen başlarında Almanya’da yaşayan Rus asıllı dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Putin'le ilişkileri nedeniyle hedef oldu.

[Rus orkestra şefi Mariinsky Theatre Valery Gergiev. Fotoğraf: Kremlin]

Rus orkestra şefi, Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kınamaması nedeniyle birçok ülkede yürüttüğü müzik faaliyetlerinden uzaklaştırıldı. Münih Filarmoni Orkestrası şefliği görevine de son verildi.

İskoçya'daki müzik organizasyonu Edinburgh Uluslararası Festivali de Gergiev'in onursal başkanlığından istifa etmesini istedi. Birçok AB ülkesinin yanında ABD’den de sanatçıya benzer tepkiler geldi.

ABD'nin en büyük klasik müzik organizasyonlarından biri olan Metropolitan Opera, Florida'da yapılacak bir etkinlikten sanatçıyı men etti.

Öte yandan Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’na da katılamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırımları eleştirdi

Avrupa’nın birçok üniversitesinden Rus öğrencilerin kayıtlarının silindiği haberleri gelirken yaptırımlar edebiyata da sıçradı.

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, yazar Paula Nori’nin Rusya’nın dünyaca ünlü yazarı Dostoyevski üzerine vereceği dersi "tartışmalardan kaçınalım" diyerek iptal etti.

Nefret suçuna varacak şekilde artan yaptırımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi.

“Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz.”

Hale bak, Almanya'da filarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yaptırımlar spora da yansıdı

Sanat, edebiyat dünyasına da yansıyan yaptırımlar diğer alanlarda da devam etti. Rusya, Macron’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya kadar neredeyse bütün spor müsabakalarından zaten men edilmişti.



-Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu sporcuların uluslarası yarışmalardan men edildiğini açıkladı.

-Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), ikinci bir açıklamaya dek Rusya’nın ve Belarus’un kıtasal ve uluslararası voleybol turnuvalarından men edildiğini açıkladı.

-Böylece Rusya veya Belarus vatandaşı voleybolcular, tüm spor organizasyonlarından uzaklaştırılmış oldu.

-Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yeni bir duyuruya kadar Rusya Milli Takımı ve kulüplerinin uluslararası turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

- FIFA, Rusya Milli Takımı’nın adı “Rus Futbol Birliği” olarak değiştirileceğini duyurdu. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’larında Rusya ile karşılaşacak olan Polonya, bu maçlara çıkmama kararı aldı.

-Başta ABD ve AB olmak üzere, birçok ülke ve uluslararası şirket Rusya’ya yaptırımlara katıldı.

Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlar Emanuel Macron’un açıklamalarıyla 2024 Olimpiyat Oyunları’na da yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanına göre, Rus bayrağı konusunda görüş birliği var ancak üzerinde uzlaşı sağlanamayan konu ise Rus sporcuların durumu.

Tartışmaya göre, Putin'in savaş çabalarını destekleyen Rus sporcular ile rejimin kurbanı olan sporcular arasında nasıl ayrım yapılacağı karar verilmesi gereken en önemli mesele.