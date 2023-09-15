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Dünya
AA 15.09.2023 14:55

İngiltere'de 'American Bully XL' cinsi köpekler yasaklanacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek bu türün yasaklanması için acil talimat verdiğini açıkladı.

İngiltere'de 'American Bully XL' cinsi köpekler yasaklanacak
[Fotograf: DHA]

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iki köpeğin saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, American Bully XL cinsi köpeğin toplum için tehlikesinin apaçık olduğunu belirterek bu türün tanımlanması ve yasaklanması hususunda talimat verdiğini söyledi.

Böylelikle köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydeden Sunak, "Hepimizin izlediği son videolar karşısında ulusumuzun hissettiği dehşeti paylaşıyorum. Dün trajik şekilde ölümle sonuçlanan bir başka şüpheli Bully XL köpek saldırısını gördük." ifadelerini kullandı.

"Yeni yasalar yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacak"

Sunak, bu tarz olayların kötü eğitilmiş köpeklerle ilgili olmadığına, bunun bir davranış biçimi olduğuna ve devam edemeyeceğinin açık olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Köpek sahiplerinin köpeklerini kontrol altında tutma sorumluluğu zaten mevcut olmakla birlikte, bu saldırıları durdurmanın ve halkı korumanın yolları üzerinde acilen çalıştığımız konusunda insanlara güvence vermek istiyorum. Bugün bakanları, polis ve uzmanları bir araya getirerek öncelikle bu saldırıların arkasındaki köpek cinsini tanımlamak ve daha sonra da bu cinsi yasaklamak üzere görevlendirdim. Şu anda yasada tanımlanmış bir cins değil, bu nedenle bu hayati ilk adımın hızlı şekilde atılması gerekiyor. Daha sonra bu ırkı 'Tehlikeli Köpekler Yasası' kapsamında yasaklayacağız ve yeni yasalar yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacak. Bu köpekler tehlikeli, insanları güvende tutmak için gerekli tüm adımları atacağımız konusunda kamuoyuna güvence vermek istiyorum."

İngiltere'de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ülkenin Staffordshire bölgesinde dün iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Staffordshire bölgesindeki Stonnall'da iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, ciddi şekilde yaralanmıştı.

Polis, olayın ardından, yakındaki bir ilkokuldan çıkan bazı çocukların evlerine gitmelerine güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

West Midlands Ambulans Servisi Sözcüsü de olay yerine vardıklarında hayati tehlike arz eden çok sayıda yaralanması olan kişinin durumunun kritik olduğunu, hastaneye vardıktan sonra ise öldüğünü doğrulamıştı.

Olayın ardından 30 yaşındaki bir kişi, tehlikeli şekilde kontrolden çıkmış köpeklere sahip olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Köpeklerin cinsinin tespit edilmesi de dahil olmak üzere, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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