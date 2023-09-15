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Dünya
AA 15.09.2023 14:44

Fas Kralı ve Fas Merkez Bankası'ndan depremzedelere 200 milyon dolar bağış

Fas Kralı 6. Muhammed ve Fas Merkez Bankası, depremzedeler için açılan yardım hesabına 2 milyar dirhem (yaklaşık 200 milyon dolar) bağış yapma kararı aldı.

Fas Kralı ve Fas Merkez Bankası'ndan depremzedelere 200 milyon dolar bağış
[Fotograf: AFP]

Fas kraliyet ailesine ait "Al Mada" grubundan yapılan yazılı açıklamada, depremzedelere yönelik özel hesaba 1 milyar dirhem (yaklaşık 100 milyon dolar) bağış yapılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağış planının grubun ana hissedarı Kral 6. Muhammed'in teklifi üzerine hayata geçirildiği aktarıldı.

Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı
Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas Merkez Bankası da yaptığı açıklamada depremin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik açılan özel hesaba 1 milyar dirhemlik katkı sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan pek çok kamu kurumu ve özel kuruluş da depremzedeler için açılan banka hesabına bağış yapma kararı aldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 674 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Fas Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan açıklamada da, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğü belirtilmişti.

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