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Dünya
AA 15.09.2023 14:30

Finlandiya da Rusya plakalı araçların girişini yasakladı

Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren ülkeye girişini yasakladı.

Finlandiya da Rusya plakalı araçların girişini yasakladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Finlandiya da Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, konuyla alakalı dost ülkelerle koordinasyon sağladıklarını belirterek, "Yasağın uygulanması, Rus plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklanacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Estonya'nın Helsinki Büyükelçisi Sven Sakkov, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşlarının yasaktan muaf tutulacağını kaydetti.

Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Letonya ve Litvanya Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

Kararın ardından paylaşım yapan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da komşu ülkelerin aldığı bu kararın memnuniyetle karşılandığını belirtti.

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