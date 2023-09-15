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Dünya
AA 15.09.2023 14:19

Polonya'da vize başvurularıyla ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle tüm temsilciliklerde teftiş yapılacak

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülke gündemini meşgul eden vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları sebebiyle ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel bir teftiş ve denetim yapılacağını bildirdi.

Polonya'da vize başvurularıyla ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle tüm temsilciliklerde teftiş yapılacak

Polonya haber ajansı PAP'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, bugün yaptığı açıklamada, Bakanlığın konsolosluk bölümünde ve Polonya'nın tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel bir teftiş ve denetim yapılmasına ve Bakanlığın hukuk bürosu müdürü Jakub Osajda'nın görevden alınmasına karar verdiğini belirtti.

Rau, eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin 31 temsilciliği kapatmasının ardından 2011'den bu yana vize başvurularını kabul etme görevini üstlenen tüm dış kaynak şirketlerinin sözleşmelerini de feshetme kararı aldı.

7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Polonya'da yayımlanan Wyborcza gazetesi, eylül başında Polonya Dışişleri Bakanlığının yüz binlerce göçmenin Avrupa'ya gelmesine izin vermiş olabileceğini öne sürdü.

Gazetenin Bakanlıkta konsolosluk işleri ve vizelerden sorumlu kişinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk olduğunu yazmasının ardından Wawrzyk görevden alınmıştı.

Konuya ilişkin ilk soruşturma, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun sağladığı kanıtlara dayanılarak 7 Mart'ta başlatılmıştı.

Ulusal Savcılık Organize Suçlar ve Yolsuzluk Dairesi Müdür Yardımcısı Daniel Lerman, vize verilmesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada savcının şu ana kadar 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün gözaltına alındığını söylemişti.

Rzeczpospolita gazetesi de sistemin, nasıl işlediğini bilen firmalar tarafından kolayca manipüle edilebildiğini ve "sistemi atlatmalarına" yardımcı olmak için başvuru sahiplerinden 5 bin dolara kadar ücret alındığını öne sürmüştü.

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