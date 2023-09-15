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Dünya
AA 15.09.2023 14:50

EUFOR'dan Bosna Hersek'te kapsamlı tatbikat

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR), başkent Saraybosna'da bulunan Butmir Kışlası'nda, EUFOR güçlerinin hava ve karadaki kabiliyetlerinin sergilendiği kapsamlı bir tatbikat yaptı.

EUFOR'dan Bosna Hersek'te kapsamlı tatbikat

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Bosna Hersek'te kapsamlı tatbikat düzenledi.

Aralarında Türk askerinin de bulunduğu 22 ülkeden askerlerin katıldığı tatbikat, "EUFOR Hızlı Cevap 2023" tatbikatı kapsamında gerçekleştirildi.

EUFOR'un hava ve karadaki kabiliyetlerinin yanı sıra donanım ve teçhizatının da sergilendiği tatbikatı, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Avrupa Birliği Bosna Hersek Delegasyon Şefi Johann Sattler ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de izledi.

EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer, burada yaptığı konuşmada, daha güvenli ve istikrarlı bir ortamın sağlanmasında gerekli desteği vermek için yeterince güçlü olduklarını belirterek, "Zorluklar karşısında cevap vermeye hazırız ancak askeri güç, her zaman için en son seçenek olmalıdır." dedi.

Habermayer, Bosna Hersek'te demokrasinin korunması için yapıcı diyalog ve işbirliğinin, ülke halkının güvenlik ve hayat kalitesini artırmada önemli rol oynadığına işaret etti.

Bosna Hersek genelinde 11 Eylül'de başlayan "EUFOR Hızlı Cevap 2023" tatbikatı 29 Eylül'e kadar sürecek.

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