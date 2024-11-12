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Dünya
TRT Haber 12.11.2024 11:12

SPD Milletvekili Falko Drossmann: Erken seçimde Almanya’daki Türkler büyük rol oynuyor

Alman Şansölye Olaf Scholz’ün Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasından sonra erken seçim yapılması kararlaştırıldı. SPD Milletvekili Falko Drossmann, hükümetin yıprandığını söyledi. Drossmann'a göre erken seçimde Almanya’daki Türkler büyük rol oynuyor.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
SPD Milletvekili Falko Drossmann: Erken seçimde Almanya’daki Türkler büyük rol oynuyor

Almanya’da ekonomiden sonra siyasette de kriz yaşanıyor. Maliye Bakanının görevden alınmasından sonra, hükümet erken seçime gitme kararı aldı.

Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Falko Drossmann, koalisyonun yıprandığını söyledi.

FDP’li Lindner’in görevden alınmasından sonra FDP, tüm Bakanlarını çekerek hükümetten ayrılma kararı aldı. Meclis kulislerinde, Şansölye Scholz’ün güvenoyununa 15 Ocak 2025’te gideceği ve erken seçim tarihi olarak 9 Mart 2025 tarihini düşündüğü konuşuluyor.

SPD Milletvekili ve Meclis Grubu'nun savunma politikası sözcüsü Falko Drossmann, eski Maliye Bakanı Lindner’in hükümetin politikalarına aykırı davrandığını söyledi.

Drossmann, “En geç mart ayına kadar erken seçim süreci yaşanacak. Helmut Kohl zamanında bu süreç iki kat daha uzun sürmüştü. Organize edilmesi de gerekiyor. Araya Noel tatili giriyor, insanlar tatilde olacak. Ancak önümüzdeki dört ay içinde Almanya'da seçimler olacak” dedi.

“Şansölye adayımız Scholz”

Alman medyasında Scholz’ün seçimde aday olabilmesi için yeterli desteği alamayacağı belirtiliyor. Karşısında güçlü bir aday olarak Savunma Bakanı Boris Pistorius gösteriliyor.

Şansölye Scholz’ün seçimlerde SPD’nin adayı olacağını söyleyen Drossmann, koalisyondaki partilerin yıprandığını belirtti.

Farklı siyasi anlayışları bir arada tutmak için çok uzun süre uğraştıklarını belirten Drossmann, “FDP ile bir yanda, Yeşiller ile diğer yanda sürekli olarak uzlaşmalar bulmaya çalıştık. Ancak sosyal demokratik temel konular pazarlık masasına geldiğinde işler sona erdi” dedi.

Erken seçimde Almanya’daki Türkler büyük rol oynuyor

Kendi seçim bölgesine Türklerle iç içe olduğunu belirten SPD’li Milletvekili, “Benim seçim bölgemde göçmen kökenli nüfus oranı yüzde 74,8 ve en büyük grup Almanya’daki Türkler. Bu nedenle, onlar elbette önemli. Onlarla birçok etkinlik yaptım ve daha fazla siyasete katılmaları, seçimlerde aktif olmaları için çağrıda bulunuyorum. Bunu yapabilirler” diye konuştu.

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