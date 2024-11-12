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Dünya
AA 12.11.2024 10:51

Katil Netanyahu'nun, Trump'ın göreve başlamasıyla Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirmek istediği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini yeniden gündeme getirmek istediği öne sürüldü.

Katil Netanyahu'nun, Trump'ın göreve başlamasıyla Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirmek istediği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, Netanyahu'nun son günlerdeki konuşmalarında, “Trump Beyaz Saray'a geri döndüğünde, (işgal altındaki Batı Şeria’nın) ilhak meselesini tekrar masaya getirmeliyiz.” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını ileri sürmüştü.

Smotrich ayrıca, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

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