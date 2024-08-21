Soykırımcı Netanyahu müzakereleri sabote ediyor

İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetine tepkiler yükseliyor.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetimini müzakereleri sabote etmekle suçladı. Sosyal medya hesabından Netanyahu'yu hedef alan Lapid, esir takası anlaşmasının derhal yapılmasını istedi.

"Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" ifadesini kullandı.

Hem medya hem halk tepkili

İsrail medyası da, Netanyahu'nun rehine takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberlere yer veriyor.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan habere göre, İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililer görüşmelerdeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladı.

İsmi açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurmayı amaçladığını" belirtti.

Ateşkes müzakerelerini baltalayan katliamcı Netanyahu karşıtı protestolar da sürüyor.

Tel Aviv ve Hayfa'da çok sayıda İsrailli,, ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu yönetiminin istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Netanyahu hükümetinin elinde kan var." sloganları attı.

Erken seçim talebini yineledi.

