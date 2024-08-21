Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 21.08.2024 06:41

Soykırımcı Netanyahu müzakereleri sabote ediyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Soykırımcı Netanyahu'ya tepki gösterdi. "Netanyahu’nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" dedi. Esir takası anlaşmasının bir an önce gerçekleşmesi çağrısında bulundu. İsrail medyasında da, katliamcı Netanyahu'nun müzakereleri kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberler yer aldı.

Soykırımcı Netanyahu müzakereleri sabote ediyor

İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetine tepkiler yükseliyor.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetimini müzakereleri sabote etmekle suçladı. Sosyal medya hesabından Netanyahu'yu hedef alan Lapid, esir takası anlaşmasının derhal yapılmasını istedi.

"Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" ifadesini kullandı.

Hem medya hem halk tepkili

İsrail medyası da, Netanyahu'nun rehine takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberlere yer veriyor.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan habere göre, İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililer görüşmelerdeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladı.

İsmi açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurmayı amaçladığını" belirtti.

Ateşkes müzakerelerini baltalayan katliamcı Netanyahu karşıtı protestolar da sürüyor.

Tel Aviv ve Hayfa'da çok sayıda İsrailli,, ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu yönetiminin istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Netanyahu hükümetinin elinde kan var." sloganları attı.

Erken seçim talebini yineledi.
 

ETİKETLER
Netanyahu İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Arjantin'de maymun çiçeği alarmı: Yük gemisi karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Bodrum'da haklarında 5 ile 29 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
09:21
Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı
09:17
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
09:22
İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
09:06
İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü
06:40
Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altında
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
FOTO FOKUS
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ