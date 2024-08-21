Okulun yakınında 200'den fazla patlamamış bomba bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerine ait olan ve zamanla paslanmış olan bu mühimmatlar, Solomon Adaları Kraliyet Polisi (RSIPF) tarafından çıkarılarak güvenli bir yere taşındı.

Mühimmatlar, başkent Honiara'da bir okul personelinin evinin yakınlarında, okulda kanalizasyon çalışmaları için yapılan kazı sırasında bulundu.

RSIPF yetkilisi Müfettiş Clifford Tunuki, uzun süredir gömülü olan bu mühimmatların çıkarılarak güvenli bir şekilde imha edilmeyi beklediğini belirtti.

Patlamamış mühimmatlar hala riskli

Solomon Adaları, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu ve bu çatışmalar sonucu adalarda hala patlamamış mühimmatlar bulunuyor.

Bu durum, bölgede hala ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Okul, güvenlik endişeleri nedeniyle birkaç gün boyunca eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, polis ekiplerinin kürekle kazı yaparak paslanmış mühimmatları elleriyle çıkardığı ve güvenli bir yere naklettiği ifade edildi.

Solomon Adaları, Papua Yeni Gine ve Palau gibi Pasifik adalarına İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce bomba atıldı ve bunların birçoğu patlamadan kaldı.

2020 yılında Honiara’da eski mühimmatların haritasını çıkarmak için çalışan iki yabancı bomba imha uzmanı, meydana gelen bir patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

2021 yılında ise Honiara'da bir evin bahçesinde yapılan kazıda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100'den fazla patlamamış bomba keşfedilmişti.