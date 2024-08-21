Arjantin'de maymun çiçeği alarmı: Yük gemisi karantinaya alındı

Arjantin'in Rosario Limanı yakınlarında demirleyen gemiden yetkililere, "Hindistan vatandaşı olan bir mürettebat üyesinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri deri lezyonları bulunduğu" bilgisi iletildi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kişinin diğer mürettebat üyelerinden izole edildiği ve halk sağlığı acil durum protokolünün devreye alındığı belirtildi.

San Lorenzo limanına gitmek üzere olan gemi, Santa Fe eyaletine bağlı Parana Nehri'nde demirlemek zorunda kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen hafta Maymun Çiçeği virüsünü son iki yılda ikinci kez küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan etti.

Afrika'da hızla yayılan yeni varyantın tespit edilmesinin ardından, bir gün sonra İsveç'te clade 1b varyantı olarak bilinen virüsün ilk kez Afrika dışında bir ülkede görüldüğü bildirildi.

Arjantin daha önce sekiz mpox vakası kaydetmişti, ancak bunların hiçbiri clade 1b varyantına ait değildi. Karantina altına alınan ve Liberya bayraklı olan gemi, Brezilya'nın Santos kentinden yola çıkmıştı ve Arjantin'de soya yükü almak üzereydi.

Sağlık Bakanlığı ve Arjantin Denizcilik Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, gemiye yalnızca tıbbi personel girebilecek ve tüm mürettebat, test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacak.

Mpox nedir?

Mpox, irin dolu lezyonlar ve grip benzeri semptomlara neden olan viral bir enfeksiyondur.

Genellikle hafif seyirli olsa da ölümcül olabilir. Clade 1b varyantı, rutin yakın temas yoluyla daha kolay yayıldığı düşünüldüğü için endişe yaratıyor.

WHO verilerine göre, bu yıl Amerika kıtasındaki 13 ülkede diğer mpox varyantlarından kaynaklanan vakalar rapor edildi.

Danimarkalı Bavarian Nordic firması bu hafta aşı üretimini artırıp artırmama kararı alacakken, İsviçreli ilaç şirketi Roche ise laboratuvar test kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı.