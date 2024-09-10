Açık 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2024 13:56

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye çıktı

​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 340 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 20'ye, yaralı sayısı da 94 bin 925'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Süper Tayfun Yagi, ardında yıkım bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı Batum'da yapıldı
16:06
OPEC'in petrol üretimi ağustosta geriledi
16:00
Üniversitelerde yapay zeka destekli tarım projeleri yaygınlaşıyor
15:59
Türkiye'nin stratejik insan kaynakları planlaması çalışmaları hız kazandı
15:44
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
15:42
Meclis'te yeni güvenlik önemleri devrede
Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor
Sakarya'da fındık üreticisinin zorlu mesaisi sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ