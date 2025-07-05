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Dünya
AA 05.07.2025 14:47

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 57 bin 338'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 57 bin 338'e çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 57 bin 338'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 332 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 780 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 23 bin 916 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 338, yaralıların sayısının da 135 bin 957'ye yükseldiği bildirildi.

BM: Gazze'de yardım dağıtım noktaları çevresinde bir ayda 613 kişi öldürüldü
BM: Gazze'de yardım dağıtım noktaları çevresinde bir ayda 613 kişi öldürüldü

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 743'e, yaralıların sayısı 4 bin 891'e çıktı.

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