26.5ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 11:35

Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesi’nde ise bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi’nde Gafri Kavşağı yakınındaki bir daireye yapılan hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampı’nın batısında, Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliya’nın kuzeyinde ve Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Nusayrat’ın batısındaki Sevariha bölgesinde, İsrail İHA’sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı’nda bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı. Deyr el-Belah’ta, Akile Caddesi’nde sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un kuzeybatısında, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un kuzeyindeki Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
