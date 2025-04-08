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Dünya
AA 08.04.2025 10:40

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde Ayiş ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı 115 bin 475'e yükseldi.

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