Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2026 11:39

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 562’ye ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 4 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 217 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 562’ye, yaralı sayısının da 172 bin 320’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin sağlık durumu iyi
11:58
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megavatı aştı
11:47
Avustralya, çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti
11:45
Borsa İstanbul'a İngiltere'den 'tanınmış borsa' statüsü
11:51
Osmanlı'da beylikten cihan devletine geçişin anahtarı: Bursa'nın fethinin 700. yılı
11:38
HSK, yeni ihtisas mahkemeleri belirledi
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
Türk Yıldızları'ndan yıllar sonra Çanakkale'de tarihi uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ