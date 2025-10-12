Soykırımcı İsrail'in çekildiği bölgelerde hastanelerdeki yıkımın boyutu gün yüzüne çıktı

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda özellikle sağlık sistemini sistematik olarak hedef alan saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar sonucu 38 hastane yıkılmış ve hizmet dışı kalmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sağlık sisteminin aldığı darbe gün yüzüne çıktı. İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bulunan hastanelerdeki yıkım görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Görüntülenen hastanelerden biri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2011-2017 yıllarında, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinde inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi oldu.

İsrail ordusu tarafından askeri üs olarak kullanılan ve 21 Mart 2025'te de "askeri amaçla" kullanıldığı iddiasıyla patlayıcı döşenerek hedef alınan, Gazze genelinde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olma özelliği taşıyan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesindeki yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Gazze kentinden çekilmesiyle Rantisi Çocuk Hastanesinde bıraktığı ağır yıkım da görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in, Gazze kentindeki Filistinlileri güneye sürmek amacıyla düzenlediği saldırılarda hastane ve çevresindeki çadırlar ile binalar zarar görmüştü.

Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran tek ihtisas hastanesi olan Rantisi Çocuk Hastanesi, son olarak 17 Eylül 2025'te hedef alınmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.