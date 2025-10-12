Parçalı Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2025 07:21

Meksika'da sel: 42 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi kayboldu.

Meksika'da sel: 42 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi.

Meksika'da sel: 42 kişi hayatını kaybetti

Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler, yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda." ifadesini kullandı.

Binlerce kişi elektriksiz kaldı

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Meksika'da sel: 42 kişi hayatını kaybetti

Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

ETİKETLER
Meksika Sel Yağış
Sıradaki Haber
Mısır’da pazartesi günü Gazze zirvesi düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile "sarı" kod uyarısı
09:41
Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 3 Katarlı diplomat hayatını kaybetti
08:40
Samsun'da şap karantinası başlatıldı
07:00
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
06:35
Denizli'de evin tavanı çöktü: 6 yaralı
01:02
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Almanya'da "Gazze için birlikte" yürüyüşü düzenlendi
Almanya'da "Gazze için birlikte" yürüyüşü düzenlendi
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ