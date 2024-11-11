Soykırımcı İsrail'den Gazze'de tehcir açıklaması: Geri dönüş olmayacak

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri soykırım düzenleyen İsrail'den tehcir için Generaller Planı'nı uyguladığı kuzeye "Geri dönüş yok" mesajı geldi.

Soykırımcı ordudan askeri kaynaklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden ettiği Filistinlilerin evlerine dönmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Askeri kaynaklar, İsrail ordusunun ekim başından beri kara harekatı eşliğinde hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve aç susuz bırakan şekilde ablukaya aldığı Kuzey Gazze ile ilgili "Kuzey bölgesine kimse dönmüyor. Kuzeye dönüş yok ve olmayacak" dedi.

"Operasyonların sürmesi için geri dönüşe izin verilmeyecek"

İngiliz gazetesi The Guardian, bu sözleri Tuğgeneral Itzik Cohen'in sarf ettiğini belirtti. Buna göre 162. Tümen Komutanı Cohen, ekim başından beri binlerce Filistinlinin öldürüldüğü ve en az 55 bin Filistinlinin güneye kaçmak zorunda kaldığı Cibaliya gibi kuzeydeki bölgelere kimsenin geri dönmediğini, operasyonların sürmesi için geri dönüşe izin verilmeyeceğini söyledi.

"Kuzeye yardım girişine gerek yok çünkü hiç insan kalmadı"

Generaller Planı'nın aç susuz bırakarak tehcire zorlamayı öngörmesi uyarınca, "insani yardımın sadece Gazze Şeridi'nin güneyine düzenli girmesine izin verileceğini, kuzeye giremeyeceğini" söyleyen Cohen, "Çünkü orada hiç sakin kalmadı" dedi.

Gazze'de kalan herkes Hamas militanı sayılacak olan plan

Bu vesileyle İsrail ordusu, bunun, Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyonluk Filistin nüfusunun tamamının İsrail ordusunun kontrol ettiği Netzarim Koridoru'nun (Gazze Nehri bölgesi) güneyindeki yarısına zorla sürülmesini öngören General Planı'nın "belirli kısımlarının uygulanması" olduğunu kabul etti.

Eski komutan ve eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland'ın başını çektiği emekli generaller tarafından hazırlanıp Başbakan Benyamin Netanyahu'ya sunulan plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı seçen herkesi Hamas militanı sayılıp hedef alınmasını ve kuzeye insani yardım girişinin engellenmesini içeriyor.

"Ya teslim olmak ya da açlıktan ölmek zorunda kalacaklar"

Eiland, planla ilgili bilgi verirken "Ya teslim olmak ya da açlıktan ölmek zorunda kalacaklar. Bu, mutlaka herkesi öldüreceğimiz anlamına gelmiyor. Gerekmeyecek. İnsanlar orada (kuzeyde) yaşayamayacak. Su kuruyacak" demişti.

İsrail'in katliamının Hamas'la ilgisi olmayan şekilde kuzeydeki evleri ve altyapıyı yıktığını aktaran İsrail gazetesi Haaretz, "Bunlar neredeyse geri döndürülemez değişiklikler ve Filistinlilerin bunları yeniden tesis etmesi -eğer onarmaları mümkün olursa- muhtemelen yıllar alacak" diye yazdı.

İsrail'in 400 gündür saldırdığı Gazze Şeridi'nde öldürülen ve ölülerine ulaşılabilen Filistinlilerin sayısı en az 43 bin 552'ye, yaralanan Filistinlilerin sayısı 102 bin 765'e yükseldi.