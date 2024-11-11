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Dünya
İHA 11.11.2024 06:26

Meksika'da bir bara ateş açıldı: 10 ölü

Meksika'nın merkezindeki Santiago de Queretaro kentinde silahlı saldırganların bir bara ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

Meksika'da bir bara ateş açıldı: 10 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]

Meksika'da sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da bir bara kamyonetle yanaşan saldırganlar, içeriye girerek ateş açtı.

Los Cantaritos barında gerçekleşen saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, “Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve uzun namlulu silahlı en az dört kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı” dedi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirten Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu söyledi.

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