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Dünya
DHA 11.11.2024 06:20

Trump, yedi salıncak eyaletin tamamında kazandı

Geçtiğimiz hafta kıran kırana geçen ABD seçimlerinin galibi Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump oldu. Trump, ABD siyasi tarihinde tüm salıncak eyaletlerde zafer kazanan başkanlardan biri oldu.

Trump, yedi salıncak eyaletin tamamında kazandı
[Fotograf: Reuters]

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, salıncak eyaletler North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada’da rakibine üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan siyasetçiler arasına girdi.

Resmi olmayan verilere göre, salıncak eyaletlerde seçim sonuçları belli oldu.

Donald Trump, salıncak eyaletlerden elde ettiği toplam 93 delegeyle seçimi kazandı.

Salıncak eyaletleri kazanna ilk başkan Roosevelt

ABD başkanlık seçim tarihi boyunca benzer başarıyı elde eden az sayıdaki ismin arasında bulunan Demokrat Franklin D. Roosevelt, 1936'daki seçimlerde Vermont ve Maine dışında tüm eyaletlerde rakibi Alf Landon'a karşı üstünlük sağlayarak ABD'nin 32'nci başkanı oldu.

Roosevelt, salıncak eyaletlerin tamamını kazanan ilk başkan ünvanını aldı.

Benzer başarıya sahip diğer isimler arasında ABD'nin 37'nci Başkanı Richard Nixon, 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan ve 44'üncü Başkanı Barack Obama da yer alıyor.

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