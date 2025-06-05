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Dünya
AA 05.06.2025 12:00

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

Adının açıklanmasını istemeyen sağlık sektöründen bir kaynak, AA muhabirine, İsrail ordusunun Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığını söyledi.

İsrail saldırısında gazeteci Semir er-Rufai, Süleyman Huccac ve İsmail Bedh'in hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırılarda hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi sivil bölgeleri de hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

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